Bucciantini: "Ormai la stagione si decide durante la settimana. Italiano ha lasciato qualcosa alla Fiorentina, deve restare il suo messaggio"

Sul momento della Fiorentina è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini, a Radio Bruno Toscana: “Tra le tre strade, quella del campionato è sicuramente quella più difficile. Lazio e Napoli hanno rimesso la testa davanti. Mancanza di gol? Fa parte della Fiorentina, in questo momento. La Juventus è l’avversario peggiore per la squadra viola perché non si fa problemi a giocare quel tipo di partita. Comunque in questa parte di stagione, conta soprattutto ciò che accade il mercoledì e il giovedì. In questi giorni si fa l’annata. Di domenica è importante non perdere la strada della condizione e la Fiorentina non l’ha persa”.

E aggiunge: “La storia, il bacino e il monte ingaggi collocano la Fiorentina nelle posizioni europee anche nel prossimo futuro, ma per fortuna non è scontato perché si può sempre fare meglio. Vero è che Italiano ha fatto molto di buono e ha lasciato qualcosa alla Fiorentina. Deve restare il messaggio che l’allenatore ha trasmesso alla città attraverso la sua esperienza. Il passato deve avere senso, per esempio da quando sei passato da 40 a 60 punti”.