Moretto: "La Fiorentina vuole prendere un nuovo terzino destro, Joao Mario verso il ritorno alla Juventus. De Gea sul mercato, ma..."

L'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato sul canale You Tube di Fabrizio Romano di Fiorentina, di David De Gea e Joao Mario.

Su De Gea e Joao Mario

“La Fiorentina ascolterà proposte per De Gea: vedremo se a gennaio o in estate, ma credo che l’ipotesi più probabile sia quella estiva. João Mário è arrivato dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Il suo impatto iniziale non è stato dei migliori, anche se qualche minuto a disposizione lo ha avuto”.

Il riscatto

“È ancora presto per parlare di un eventuale riscatto, ma nei piani della Fiorentina c’è l’idea di intervenire sul mercato per prendere un nuovo terzino destro tra gennaio e giugno. Di conseguenza, la permanenza di João Mário non è assolutamente scontata: il portoghese potrebbe quindi fare ritorno alla Juventus”.