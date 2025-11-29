Bocci: "Sembrava la squadra giocasse contro Pioli, invece gioca contro sé stessa. Sarà un anno patibolare"
Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha parlato al Pentasport di Radio Bruno commentando la situazione complicatissima della Fiorentina, ultima in classifica e reduce da una sconfitta demoralizzante in Conference.
“La partita con la Juve ha illuso”
“La partita con l'AEK è stata peggiore persino di quella col Lecce. Mi sembra di vedere solo passi indietro, e questa è stata una mazzata perché il secondo tempo con la Juventus ci aveva illuso che la squadra avesse trovato la chiave per lottare per la salvezza. Ho visto l'Atalanta in Champions: loro volano, avevano problemi veri con Juric e sembra li abbiano risolti, noi invece si pensava la squadra giocasse contro Pioli e invece gioca contro sé stessa”.
“Giovedì ho visto occhi terrorizzati in campo"
“Sarà un anno patibolare, questo è chiaro: ora speriamo di entrare nel gruppo di squadre che lottano per la salvezza. A dicembre abbiamo una serie di partite teoricamente abbordabili, ma le affronti senza nessun tipo di certezza dopo quanto visto giovedì: bisogna che la Fiorentina inizi da qualche parte, però. La cosa che mi ha terrorizzato, però, è che contro l'AEK appena hai preso gol è finita la partita. Ho visto occhi terrorizzati dei giocatori, ma cosa succederebbe se prendessimo un gol in casa contro il Verona?"