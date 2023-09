A tuttomercatoweb.com ha parlato il direttore sportivo Fabio Cordella, intervenendo anche sul mercato delle squadre di Serie A, lodando in particolare il lavoro dell'ex ds della Fiorentina Corvino, ora al Lecce. Queste le sue parole:

“Contro ogni aspettativa è stato un mercato simpatico. Qualcosa di carino si è visto anche se non è più il mercato dove l’Italia faceva da padrona. L'oscar lo do al Milan quello delle grandi e al Lecce quello delle piccole. Corvino e Trinchera hanno fatto delle cose pazzesche. Non mi aspettavo di più da nessuno. A meno che non fai la politica di Corvino dove vai a prendere giovani che possono diventare importanti è complicato. Perché oggi le star in Italia non le porti. Anzi oggi così possiamo vedere meglio chi riesce a scoprire i talenti”.