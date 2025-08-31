I convocati del Torino: ci sono (quasi) tutti per Baroni. La lista anti-Fiorentina

Il calcio d'inizio di Torino-Fiorentina si avvicina a grandi passi e il tecnico Marco Baroni ha selezionato i 24 calciatori per la seconda giornata di Serie A. L'allenatore fiorentino ha optato per la seguente lista:

I convocati del Torino

Aboukhlal

Adams

Anjorin

Asllani

Biraghi

Casadei

Coco

Dembélé

Gineitis

Ilic

Ilkhan

Israel

Lazaro

Maripan

Masina

Ngonge

Njie

Paleari

Pedersen

Popa

Simeone

Tameze

Vlasic

Zapata

Due defezioni per Baroni

Le assenze sono solamente quelle di Ismajli e Schuurs. La squadra granata viene dalla batosta rifilata dall'Inter per 5-0 nella prima gara del campionato 2025/26. La contestazione contro la proprietà Urbano Cairo non accenna a diminuire ed insomma è questo il clima che attende la Fiorentina di Pioli.