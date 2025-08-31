​​
I convocati del Torino: ci sono (quasi) tutti per Baroni. La lista anti-Fiorentina

Redazione /

Il calcio d'inizio di Torino-Fiorentina si avvicina a grandi passi e il tecnico Marco Baroni ha selezionato i 24 calciatori per la seconda giornata di Serie A. L'allenatore fiorentino ha optato per la seguente lista:

I convocati del Torino

Aboukhlal 
Adams 
Anjorin
Asllani 
Biraghi
Casadei 
Coco 
Dembélé  
Gineitis 
Ilic 
Ilkhan 
Israel 
Lazaro 
Maripan 
Masina 
Ngonge 
Njie
Paleari 
Pedersen  
Popa 
Simeone 
Tameze 
Vlasic 
Zapata

Due defezioni per Baroni

Le assenze sono solamente quelle di Ismajli e Schuurs. La squadra granata viene dalla batosta rifilata dall'Inter per 5-0 nella prima gara del campionato 2025/26. La contestazione contro la proprietà Urbano Cairo non accenna a diminuire ed insomma è questo il clima che attende la Fiorentina di Pioli.

