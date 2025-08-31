I convocati del Torino: ci sono (quasi) tutti per Baroni. La lista anti-Fiorentina
Il calcio d'inizio di Torino-Fiorentina si avvicina a grandi passi e il tecnico Marco Baroni ha selezionato i 24 calciatori per la seconda giornata di Serie A. L'allenatore fiorentino ha optato per la seguente lista:
I convocati del Torino
Aboukhlal
Adams
Anjorin
Asllani
Biraghi
Casadei
Coco
Dembélé
Gineitis
Ilic
Ilkhan
Israel
Lazaro
Maripan
Masina
Ngonge
Njie
Paleari
Pedersen
Popa
Simeone
Tameze
Vlasic
Zapata
Due defezioni per Baroni
Le assenze sono solamente quelle di Ismajli e Schuurs. La squadra granata viene dalla batosta rifilata dall'Inter per 5-0 nella prima gara del campionato 2025/26. La contestazione contro la proprietà Urbano Cairo non accenna a diminuire ed insomma è questo il clima che attende la Fiorentina di Pioli.
