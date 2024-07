Dalla Romania sono sicuri: "La Fiorentina vuole riportare Hagi a Firenze". Popescu: "Dovete parlare con Ianis"

Una notizia che ha del clamoroso. Secondo quanto riporta il portale romeno sportpesurse.ro, la Fiorentina sarebbe interessata a riportare a Firenze Ianis Hagi, trequartista romeno già passato in maglia viola dal 2016 al 2018. Classe '98 dei Glasgow Rangers, potrebbe lasciare la Scozia e la società viola avrebbe già concordato lo stipendio da un milione a stagione.

Nella trattativa segreta avrebbe un ruolo importante Gică Popescu, presidente del Farul, zio del calciatore e suo ex procuratore. L'ex calciatore ha detto al portale: “Anche se lo sapessi, non ve lo direi. Non credo che dovreste parlare con me, ma con Ianis. Sentitelo nelle prossime ore”.

Il prezzo del cartellino del giocatore si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro, per una trattativa ancora tutta da confermare. Dalla Romania, però, sembrano essere piuttosto sicuri.