Il ritorno in Francia di Ikone? A rilento. L'avvio incolore dell’ex Fiorentina

L’avventura di Jonathan Ikone con la Fiorentina è terminata ormai da parecchi mesi, dal momento che l’ultima presenza del francese in maglia viola risale alla metà di gennaio, nella bruciante sconfitta di Monza. Il classe ’98 francese è tornato in patria, al Paris FC, con cui ha firmato fino all’estate del 2027, dopo il rientro a Firenze causa mancato riscatto da parte del Como di Fabregas.

Impatto a rilento al Paris FC

Un’operazione non andata come sperato, un calciatore mai esploso definitivamente e progressivamente calato tanto da fare parecchi passi indietro nella propria carriera. ‘Jorko’ non ha finora avuto un impatto semplice in Ligue 1, mettendo a referto due presenze per un totale di 44’ di gioco, dopo non essere stato convocato per le prime due partite in cui era disponibile causa ritardo di condizione.

Jorko in Francia per ritrovarsi

Il passaggio dell’ala francese al club neopromosso in cui milita anche un altro ex viola, Maxime Lopez, ha segnato la fine di un percorso in Serie A contrassegnato da tantissime ombre e poche luci. Ora Ikone ha deciso di rimettersi in gioco in Francia per provare a ritrovare livelli di prestazione accettabili, da capire se e come riuscirà ad ottenere spazio e a mettersi nuovamente in luce, dopo un progressivo spegnersi che ne ha contraddistinto le ultime stagioni calcistiche.