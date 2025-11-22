A Dazn il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti ha commentato così l'1-1 contro la Fiorentina:

"Siamo stati troppo scolastici nel primo tempo e abbiamo fatto degli errori che non possiamo fare perché il nostro livello deve essere superiore a quello fatto vedere. Dobbiamo alzare il livello di tutto per venire a vincere su campi insidiosi come questo. Abbiamo trovato una squadra che aveva voglia di reagire, che è sotto livello rispetto alle potenzialità. Un allenatore che sa dare una carica emotiva, sappiamo tutti bene qual è la sua passione e attitudine a far correre i calciatori ma noi siamo stati scelti per fare di più.

Il silenzio dei calciatori quando sono rientrati negli spogliatoi mi evidenzia che anche loro non sono contenti e questo mi fa piacere. Però poi bisogna offrire un calcio differente, siamo quello che facciamo vedere.

Rincuorato Vlahovic? Dusan ha un carattere di quelli che più gli vanno addosso e più reagisce in maniera corretta e positiva. Però è chiaro che da un punto di vista sociale la dobbiamo far finita di usare gli stadi per delle robe che non hanno senso nello sport. Più ci si mette a fare questo step e più andiamo a imbruttire lo sport più bello del mondo".