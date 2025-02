Solo il Napoli meglio della Fiorentina in una speciale classifica ad alta quota. La squadra viola è la bestia nera delle prime in classifica

Un approfondimento di Sky Sport in vista della partita di questa sera tra Inter e Fiorentina ha analizzato gli scontri diretti tra le squadre che attualmente occupano le prime otto posizioni della Serie A: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Fiorentina, Bologna, Milan e Lazio.

La squadra viola ha attualmente giocato 8 scontri diretti per le prime posizioni, guadagnando in tutto 13 punti con una media di 1,63 punti a match. Meglio della Fiorentina ha fatto solo il Napoli capolista, con 17 punti in 9 partite giocate (1,89 punti di media). Che sia di buon auspicio per lo scontro diretto di stasera tra Fiorentina e Inter?

A completare la classifica: Atalanta 12 punti in 8 partite giocate, Juventus 12 punti in 9 giocate, Inter 10 punti in 8 giocate, Lazio 8 punti in 8 giocate, Bologna 6 punti in 6 giocate e Milan 6 punti in 8 giocate.