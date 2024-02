Chiffi si inventa un fallo di Belotti che cancella quello netto su Gonzalez. Fuorigioco sul gol millimetrico e punibile

La partita tra Bologna e Fiorentina è stata diretta da Daniele Chiffi di Padova.

Gli episodi più significativi dal punto di vista arbitrale li troviamo nel primo tempo.

Chiffi vede un fallo che non c'è

Col Bologna già in vantaggio per 1-0, Chiffi vede un fallo di Belotti su Beukema (che non c'è) e così cancella un rigore (che invece c'è) per un calcio di Posch su Gonzalez. Il Var poteva intervenire? Siamo al limite, ma forse era il caso di dare un'indicazione all'arbitro che ha sbagliato chiamata.

Punizione con fuorigioco

Più avanti nel match, punizione di Orsolini, Posch in offside millimetrico (appena oltre Kayode) sfiora il pallone con la testa: la sua giocata è attiva, quindi il fuorigioco è punibile.