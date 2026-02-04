In conferenza stampa il presidente esecutivo dell'Hellas Verona Italo Zanzi ha parlato anche del mancato acquisto di Kouame dalla Fiorentina: “Abbiamo visto un'opportunità per rinforzare la squadra. Alla fine non si è potuta fare ma non per nostra volontà, ma perché è mancato qualche documento dall'altra parte. Comunque la nostra permanenza in Serie A non dipenderà dal mancato arrivo di Kouame”.

“Crediamo nella salvezza”

Poi sulla salvezza ha aggiunto: “Sono fiducioso, non è ancora tempo di alzare bandiera bianca. Lotteremo fino alla fine, questa è una città che lotta nonostante sia consapevole delle difficoltà. Dobbiamo pensare a salvarci, poi se dovessimo retrocedere saremo pronti a lottare per tornare subito in Serie A. Ma non è questo il momento di pensarci. Nel calcio non esiste una scienza esatta, a parlare è sempre e solo il campo".