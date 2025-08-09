Tutto fatto per Thiaw al Newcastle, il Milan pronto al pressing per Comuzzo. Eppure Allegri smorza: "dobbiamo ancora valutare"

Sembra tutto fatto per il passaggio del difensore tedesco Malik Thiaw dal Milan al Newcastle. Anche l'esperto di mercato Fabrizio Romano ha pubblicato il suo consueto “here we go”, che ormai è quasi un sinonimo di ufficialità.

Il possibile domino dei difensori

Il Milan sarebbe disposto a reinvestire parte della cifra incassata (quasi 40 milioni) per il giovane difensore viola Pietro Comuzzo. Si parla di un'offerta da circa 25 milioni di euro più bonus, anche se la Fiorentina non sembra intenzionata a privarsi del giocatore friulano, soprattutto a queste cifre.

Le parole di Massimiliano Allegri

Nonostante le molte indiscrezioni l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri, al termine dell'amichevole pareggiata contro il Leeds, ha voluto attenuare le voci, affermando per quanto riguarda il mercato "La società sta facendo le sue valutazioni insieme a me e vedremo”.