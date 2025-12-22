In vista dell'inizio della Coppa d'Africa, M'Bala Nzola ha parlato a FootMercato del suo presente al Pisa e della competizione che giocherà con la sua Angola. Questi alcuni estratti dell'intervista dell'attaccante di proprietà della Fiorentina.

Le parole di Nzola

“Non mi sono mai sentito così bene da quando ho iniziato a giocare ad alto livello. Mi sento davvero bene. Quando ho lasciato il Lens, mi sono preparato bene, anche se all'inizio della stagione non ho fatto il ritiro. Prestavo attenzione a come mangiavo, a come dormivo e ad ogni sessione di allenamento davo tutto me stesso. Ecco perché oggi sono qui”.

L'esperienza al Pisa

“Al Pisa l'adattamento è stato perfetto. Vado d'accordo con tutti. I giocatori mi hanno fatto sentire a mio agio. Dopo di ciò, conoscevo già bene la Serie A, che si trattasse dei giocatori, del modo in cui giocavano le squadre e dell'intensità del campionato. Non ho dovuto riadattarmi, è successo in modo naturale. È come tornare a casa e proseguire per la mia strada. Coppa d'Africa? Penso che per me i miei obiettivi siano finire come capocannoniere della competizione e portare la squadra il più lontano possibile”.