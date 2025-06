Il talent scout e osservatore Alessandro Musumeci ha detto la sua sul riscatto di Albert Gudmundsson da parte della Fiorentina: “Il Genoa ha accettato di abbassare il prezzo pur di non ritrovarsi un giocatore che ha manifestato chiaramente il desiderio di lasciare il club. Sicuramente la cifra non è quella che i tifosi genoani speravano, ben lontana dai 50 milioni di cui mi parlavano quando Albert era al top con il Grifone”.

“Per Gudmundsson ora o mai più”

Poi continua: “Da questo punto di vista ho sempre predicato calma, spiegando che il calciomercato ha regole diverse da quelle di un tifoso entusiasta e che entrano in gioco mille variabili diverse. In particolare quella legata all'età. Adesso Gudmundsson ha 28 anni e si ritrova davanti alla stagione più importante della sua carriera. Davvero un'occasione da ora o mai più. Nel suo primo anno in viola ha deluso. Vuoi per gli infortuni, vuoi per la vicende extra-calcistiche ma ci si aspettava un rendimento diverso”.

“Investimento importante, ma non eccessivo”

“Al tempo stesso - conclude Musumeci - ha però dimostrato di potersi accendere improvvisamente e cambiare le partite. Aspetto sempre più importante e raro, in un calcio moderno asfissiato da schemi e tattiche rigide (ormai indispensabili in molti casi per competere ad altissimi livelli). Per il Genoa resta una buonissima plusvalenza, soprattutto se pensiamo che è stato un grande protagonista della promozione che ha definitivamente lanciato il progetto e che ha contribuito sul campo a consolidarlo con uno splendido anno in Serie A. Per la Fiorentina è un investimento da 19M€, importante ma non eccessivo, per un giocatore che come detto prima, può cambiare le partite e che quando in giornata, vale da solo il prezzo del biglietto. I giocatori con estro sono così. Un po' come quando andavo a Palermo solo per vedere Javier Pastore”.