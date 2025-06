L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato a Lady Radio del riscatto di Albert Gudmundsson: “Non ero soddisfatto del suo rendimento, ma col passare del tempo abbiamo intuito che il motivo probabilmente era legato anche al rapporto mai sbocciato con Palladino. Il calciatore tecnicamente è forte, forse uno dei migliori in Serie A, quindi il riscatto a quelle cifre è un colpaccio. I dubbi non erano legati al valore del giocatore, semmai alla vecchia cifra che francamente era eccessiva in relazione alle prestazioni”.

“Pioli farà esplodere Gudmundsson”

Poi ha aggiunto: “Il mercato è partito bene, Fazzini è un elemento che ci sta benissimo nella nostra rosa. Pioli ha tutto per sapere gestire un gruppo dove ci sono anche delle personalità importanti, come quella di Gudmundsson, quindi è la persona più adatta per far esplodere l'islandese. Kean? Quando ti offrono 15 milioni all'anno non è semplice dire di no. I giudizi definitivi li daremo a fine mercato, ma ad oggi bisogna evidenziare il lavoro della società perché ad oggi non c'è squadra in Serie A che si sia mossa quanto la Fiorentina”.