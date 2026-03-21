La Fiorentina si avvicina alla sfida contro l’Inter con un dettaglio da non sottovalutare. Oltre alla partita in sé, c’è anche la questione disciplinare che potrebbe incidere sulle scelte e sull’atteggiamento in campo.

Sono infatti due i giocatori viola che dovranno fare particolare attenzione al cartellino.

Fagioli e Pongracic sotto osservazione

Nella lista dei diffidati della Fiorentina figurano Fagioli e Pongracic, due elementi centrali nello scacchiere di Vanoli. Un giallo contro l’Inter non sarebbe banale, perché comporterebbe una squalifica automatica.

Entrambi arrivano alla partita con il peso della diffida, in una gara che si preannuncia intensa e combattuta.

Il rischio Verona sullo sfondo

In caso di ammonizione contro i nerazzurri, Fagioli e Pongracic sarebbero costretti a saltare la prossima sfida di campionato.

Si tratta della trasferta di Verona, in programma sabato 4 aprile alle ore 18. Una partita tutt’altro che semplice, che potrebbe diventare ancora più complicata senza due pedine così importanti.

Per questo motivo servirà attenzione, gestione e anche un pizzico di freddezza. Perché contro l’Inter ogni dettaglio conta, ma anche guardare avanti diventa fondamentale.