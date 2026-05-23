Dovevano essere la coppia dei sogni, sono diventati la coppia dei fischi. Chi rivedremo a settembre?

Tra i fischi che hanno accompagnato la Fiorentina al termine dell’ultima gara stagionale contro l’Atalanta, al Franchi ieri sera due giocatori sono finiti particolarmente nel mirino della contestazione dei tifosi viola.

Un mare di fischi

Il primo è stato Albert Gudmundsson, accolto dai fischi al momento della sostituzione al 76’, quando ha lasciato il posto a Solomon. Il secondo è stato invece Moise Kean, rimasto in tribuna per motivi fisici: nuovi fischi sono arrivati dagli spalti quando il suo volto è apparso sul maxischermo dello stadio.

Fiducia da riconquistare

Nella delusione per una stagione ben al di sotto delle aspettative pesa anche il rendimento di alcuni giocatori che non sono riusciti a lasciare il segno. Nel post partita, Vanoli ha difeso Gudmundsson, sottolineando come l’islandese si sia messo a disposizione della squadra, adattandosi anche a un ruolo non propriamente suo. Basteranno queste attenuanti per rivederlo ancora in maglia viola dopo stagioni fatte di poche luci e molte ombre a Firenze? E quale sarà il futuro di Kean? Se la loro avventura alla Fiorentina dovesse proseguire, entrambi dovranno riconquistare da zero la fiducia del pubblico viola.