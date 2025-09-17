Sohm: "Mai visto nessuno così forte tra i pali come De Gea. Abbiamo una squadra che può arrivare dritta alla finale di Lipsia"

Il centrocampista acquistato dalla Fiorentina nel corso dell'ultima estate, Simon Sohm, è rimasto davvero stupito vedendo all'opera un suo nuovo compagno di squadra: “De Gea. Non ho mai giocato o visto uno così forte tra i pali, è impressionante - le parole sono state rilasciate al Corriere dello Sport-Stadio - Ci fa sentire più sicuri e anche come ragazzo è fantastico”.

Felici per la sua cessione

A Parma qualcuno sui social ha esultato al momento della sua cessione per 15 milioni: “Non ho letto troppi commenti - ribatte Sohm - non ci penso proprio. L'opinione di quelli che parlano sui social non mi interessa. Seguo i consigli di familiari e degli amici. Il resto non lo considero. Tanto ci saranno sempre critiche su tutti, è parte del gioco”.

“Una squadra che può arrivare alla finale di Lipsia”

A fine stagione, il centrocampista svizzero sarebbe felice “se riuscissimo a fare una stagione al più alto livello possibile, magari arrivando in Champions. Poi voglio migliorare negli assist e nei gol, non mi sono dato un numero. La Conference? Sì certo, è un obiettivo chiaro per noi. Secondo me abbiamo anche una squadra forte per arrivare alla finale di Lipsia”.