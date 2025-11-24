Corriere dello Sport-Stadio: La Viola sfida la storia

Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi si sofferma ancora sulla partita fra la Fiorentina e la Juventus, con un'occhio però alla prossima sfida di Conference League.

Prima pagina

“Contro la storia” scrive il Corriere nel titolo principale della prima pagina, per poi continuare nell'occhiello “La Viola fa i conti. Dopo zero vittorie in dodici partite, solo il Cagliari nel 2006 è riuscito a salvarsi”.

Pagine 20-21

Nelle pagine interne il Corriere approfondisce le prestazioni del bomber viola, con un articolo dal titolo “stretti e Kean” e ancora “Solo Moise può rilanciare la Fiorentina”. Nella pagina seguente il quotidiano riprende l'argomento già trattato brevemente in prima pagina, scrivendo: “La Viola sfida la storia” e poi nel sottotitolo “Sei pareggi e altrettanti Ko, in Europa può svoltare”.