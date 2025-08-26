L’ex attaccante viola Massimo Orlando ha parlato ampiamente a Toscana Tv, commentando il pareggio della Fiorentina a Cagliari di domenica scorsa e concentrandosi su varie tematiche.

‘Kean ha fallito un gol abbastanza clamoroso’

“Sono partite difficili, in cui se trovi il gol devi portare a casa la vittoria. Kean ha sbagliato un gol abbastanza clamoroso, a me sembra ancora un po’ fuori condizione, ma è normale. Gudmundsson non salta mai l’uomo ed in quel ruolo è troppo importante. Questa non è la vera Fiorentina, che vedremo speriamo al più presto. Il potenziale della squadra è grande, c’è rammarico di non averla gestito meglio sul piano del possesso ma su questo aspetto ha inciso anche la condizione fisica. Non condivido però la scelta di marcare a zona”.

‘A Torino sarà una partita ancora più difficile’

“Fagioli regista? Diamo tempo all’idea di Pioli, Fagioli ha sempre fatto la mezzala e ora viene impiegato in un altro ruolo. L’intuizione di Pioli potrebbe essere giusta, così come sbagliata. A Cagliari non ha fatto una buona partita e non merita la sufficienza. La partita col Torino sarà ancora più difficile, ma la Fiorentina sarà cresciuta di condizione. Siamo all’inizio ed occorre sostenere allenatore e squadra, le prime gare sono sempre delicate”.