Piccinetti: "Se Kean deve giocare così, tanto vale che resti a casa. A Verona non ho visto lo stesso calciatore della Nazionale"

L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: "Se deve fare prestazioni come quella di Verona, meglio se sta fermo e guarisce per bene. La vittoria di sabato unita ai risultati di Lecce e Cremonese ti ha dato grande serenità: non avevo mai visto la Fiorentina giocare così male, ma contava solo portare a casa i tre punti. Non si tratta di avere preferenze tra una competizione e l'altra, se un calciatore sta male non deve giocare. La cosa strana è che in Nazionale Kean stava bene, lo vedevo dentro la partita, mentre a Verona ho visto l'esatto contrario. Se deve giocare così è inutile portarlo a Londra, meglio recuperarlo per la Lazio".

“Non mi spiego la prestazione di Verona”

Poi ha aggiunto: “Io mi domando come sia stato possibile, in uno scontro diretto come quello col Verona, aver offerto una prestazione del genere. Non esiste la scusa della stanchezza, c'è stata la sosta e tanti calciatori sono rimasti a Firenze. L'unica spiegazione è che sia stato fatto un lavoro a lungo termine, per arrivare al massimo della condizione domani e lunedì”.