L'ex attaccante della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta ha rilasciato un'intervista a Tyc Sports: “Da giovane adoravo i dolci e li mangiavo senza sensi di colpa. A 18 anni pesavo 89 chili e Bielsa, a cui non piacevo, mi disse che ero grasso. In effetti era vero, mi misero a dieta e soffrivo, perché ero abituato a mangiare molto di più. A inizio pandemia mi sono operato in Svizzera, mi hanno messo una protesi per ogni gamba. Adesso sto bene, posso camminare e vivere una vita normale. Quell'operazione mi ha salvato la vita, oggi gioco a padel (anche se non dovrei) e a golf, e finalmente posso sorridere”.

“Adoro Alvarez e Lautaro”

Poi Batistuta ha parlato anche degli attaccanti dell'Argentina: “Adoro sia Julian Alvarez sia Lautaro Martinez. Non so Scaloni come farà a scegliere, entrambi giocano, segnano, pressano, tengono palla. Non vedo differenze, inoltre entrambi sono dei veri leader nelle rispettive squadre di club”.