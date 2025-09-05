Pongračić: "Voglio impormi e sfruttare al massimo le opportunità che mi dà la Nazionale. Ogni partita è importante"

Il difensore della Fiorentina Marin Pongracic ha parlato in conferenza stampa, prima di Isole Faroe-Croazia: “Siamo una Nazionale estremamente motivata, che è in una buona situazione e che vuole vincere le prossime due partite. Siamo qui per portare a casa i tre punti. Campo? Non sono circostanze a cui siamo abituati, ma faremo di tutto per vincere. Attacchiamo da un blocco basso, siamo chiamati ad avere creatività e a giocare con velocità. Sarà molto importante sbloccare la gara per poterla gestire ed essere precisi in ripartenza”.

Sul suo momento e sulla presenza in Nazionale: “Per me è un piacere, tocca a me dimostrare il mio valore. Voglio sfruttare al massimo l'opportunità della Nazionale, voglio impormi. Ogni partita è importante. Ripeto che comunque non sarà facile qui, alle Isole Faroe le condizioni del meteo sono molto diverse e il campo è in sintetico. Dovremo farci l'abitudine”.