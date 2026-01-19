Confermata la cifra di Fabbian alla Fiorentina. Presto la definizione della trattativa
Fabbian alla Fiorentina, ci siamo. È totalmente confermata la cifra anticipata una settimana fa da Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia.
Si avvicina il colpo
Obbligo di riscatto per un totale di circa 15 milioni di euro. È questa la formula dell'operazione, che porterà Sohm in Emilia.
Scambio a centrocampo
Così Vanoli avrà una nuova mezzala, da impiegare nel 4-3-3; mentre Italiano si assicura l'ex Parma. Già finita dunque l'esperienza dello svizzero a Firenze.
💬 Commenti (3)