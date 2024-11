L'ex giocatore della Fiorentina Lulù Oliveira ha parlato a CalcioComo.it in vista della sfida di domenica: “Palladino sta facendo veramente benissimo, è un allenatore giovane ma con idee chiare e sta confermando quanto dimostrato a Monza. Quando molti lo criticavano a Firenze, io dicevo sempre di dargli tempo e i fatti mi stanno dando ragione. Lo stesso discorso vale per Fabregas, che sta pagando lo scotto del passaggio dalla Serie B alla Serie A ma sono sicuro diventerà un grande allenatore”.

“La Fiorentina può rimanere in alto in classifica”

Poi ha aggiunto: “L'ambizione della Fiorentina si vede dalla classifica. Credo che la squadra viola abbia tutte le carte in regola per rimanere lassù, a partire da un Kean che è veramente esploso. Mi ricorda un po' me sul piano della velocità, mentre di testa è molto più forte. Tecnicamente però ero meglio io, anche se lui è più un uomo d'area di rigore mentre io giocavo principalmente da seconda punta".