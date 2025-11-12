L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “In questo momento Vanoli deve rimettere prima di tutto a posto la testa dei giocatori. Non è il momento di parlare di sistemi di gioco, ora la Fiorentina deve fare punti anche in maniera sporca, deve vincere anche 1-0 al novantesimo. Quando e se usciremo da questa situazione, allora si potrà provare a dare un gioco e un'identità alla squadra. Vedo tanti giocatori che parlano, si lamentano, protestano, ma nella condizioni in cui siamo servono i fatti e non le chiacchiere”.

“Pioli faceva scegliere il ruolo ai giocatori”

Poi ha aggiunto: “Bisogna capire quali calciatori si mettono a disposizione. Pioli metteva Pongracic a destra perché glielo chiedeva lui, ma questa cosa non esiste. L'ex Lecce è un centrale e deve giocare lì. Fossi un giornalista, stasera in conferenza stampa chiederei a Vanoli se intende giocare con la difesa a tre o a quattro, e poi mi piacerebbe conoscere la condizione psico fisica dei leader della squadra, che finora sono mancati”.