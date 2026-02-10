Ilic: "Vlahovic alla Fiorentina era un top class. Andrà al Barcellona per ritornare a quei livelli"

Il preparatore atletico della nazionale serba, Dusan Ilic, è uno che conosce bene l'ex centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic. Anche perché è stato con lui sia quando era a Firenze che a Torino.

Intervistato da Tuttosport, Ilic ha detto alcune cose interessanti sul passato, presente e futuro del calciatore che è attualmente ai box dopo un grave infortunio.

“Un top class quando era in viola”

“Dusan rispetta e ama il vostro Paese - ha detto - ecco perché è rimasto così a lungo. Ora deve rinnovare la sua carriera, provare ad andare avanti. Solo in questo modo tornerà a essere quel giocatore di assoluta qualità che abbiamo visto alla Fiorentina. Era top class, quei colpi li ha sempre avuti”.

“Andrà al Barcellona”

La sua prossima squadra potrebbe essere blaugrana: “Andrà al Barcellona, per me. Prima della Juve, aveva parlato con l’Atletico Madrid, ma aveva scelto comunque i bianconeri. Era un’offerta impossibile da rifiutare”.

