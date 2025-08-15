Una nuova svolta per Kospo. Il proc.: "Il suo desiderio è chiaro e indiscutibile"

Dopo aver cambiato squadra nel corso dell'estate, passando dalle giovanili del Barcellona alla Fiorentina, Eman Kospo sta anche per ‘cambiare nazionale’.

Verso la Bosnia

Nato in Svizzera, in una famiglia di chiare origini bosniache, Kospo è in procinto di scegliere proprio la Bosnia per continuare il suo percorso con le varie rappresenative.

Le dichiarazioni del procuratore

il suo procuratore, Nusret Jashari, ha detto a Reprezentacija.ba: "E' da tempo che è stato contattato, e non è un segreto, da persone legate al federazione calcistica bosniaca. Lo seguono da molto tempo. Il suo desiderio è chiaro e indiscutibile". E tutto porta a questo cambiamento, a questa nuova svolta nella sua carriera.