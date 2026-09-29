Croazia opposta ai più forti: l'esperienza di un giocatore della Fiorentina può fare comodo

Durante questa lunga pausa dei campionati, il focus è inevitabilmente sulla Nations League e sulle altre sfide tra Nazionali. In casa Fiorentina, la lente d'ingrandimento è su quei giocatori non agli ordini di Paolo Vanoli in questi giorni perché impegnati con le rispettive selezioni. Fa parte di questo gruppo il difensore Marin Pongracic, tra i convocati della Croazia.

Chiamato, ma non ancora utilizzato

Il ct croato Slaven Bilic ha inserito Pongracic nella lista dei convocati per le prime 4 partite della nuova edizione della Nations League. In occasione della prima, andata in scena sabato sera e vinta per 2-1 contro la Repubblica Ceca, il difensore della Fiorentina è rimasto in tribuna. Il commissario tecnico punta molto sul tandem centrale Vuskovic-Gvardiol, ma recentemente ha anche aperto ad altre soluzioni: "Dovranno lottare per un posto con giocatori come Šutalo, Erlić e Pongračić, ed è un privilegio".

Stasera trasferta contro i campioni di tutto

Il fatto che Pongracic sia rimasto a guardare in occasione del debutto in Nations League della Croazia non gli preclude di poter essere protagonista nelle altre sfide in programma tra questa settimana e la prossima. La prima è di scena stasera, contro la Spagna campione d'Europa e del mondo in carica. Possibile che Bilic, per affrontare la Nazionale al momento più forte in assoluto, punti sull'esperienza e si rivolga appunto a Pongracic. La speranza del difensore è ben figurare con la sua Nazionale e magari, al rientro dopo la sosta, essere preso più in considerazione da Vanoli (dal suo arrivo, 90 minuti da titolare in Coppa Italia contro il Pisa e una manciata nei finali dei match di campionato contro Venezia e Napoli).