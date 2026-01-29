La questione burocratica che ha rimesso in corsa Disasi, ma la Fiorentina sta provando a convincere anche un altro centrale

Un difensore arriverà alla Fiorentina prima della fine di questo mercato invernale e dovrà essere un elemento capace di alzare il livello del reparto arretrato viola che è attualmente sotto accusa per prestazioni e troppe reti subite.

Mercato inglese

Il club gigliato sta provando a convincere Dragusin ad accettare la destinazione, visto che ancora non si è accasato con nessuno ed è in uscita dal Tottenham. Essendo rientrato a Londra l’argentino Anselmino, il Chelsea ha liberato uno slot per i prestiti internazionali ed è per questo motivo che è ritornato in corsa Disasi, anche se ha un ingaggio non certamente basso.

Leite da monitorare

Resta da monitorare la situazione di Diogo Leite, ancora alla ricerca di una nuova squadra per la prossima stagione visto che non rinnoverà con l'Union Berlino.