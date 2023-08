Schouten esce definitivamente dalla lista della Fiorentina: l'olandese torna in patria

Il centrocampo della Fiorentina resta ancora in fase cantiere, considerata la posizione instabile di Amrabat, e per questo la lista ipotetica di sostituti resta tale: tra i profili monitorati c'era anche Jerdy Schouten, olandese ormai da 4 anni a Bologna ma destinato altrove. Il classe ‘97 infatti tornerà in patria, per unirsi al Psv Eindhoven per 15 milioni di euro. Niente Fiorentina dunque, con il club gigliato che attende prima l’uscita del marocchino per poi orientarsi magari su un altro centrocampista bolognese come Dominguez.