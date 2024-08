FOTO FN: La copertura della tribuna laterale rimossa. Interventi strutturali fatti in Ferrovia

E' stata praticamente già rimossa la copertura della tribuna laterale (lato Fiesole) dello stadio Artemio Franchi. I lavori di restyling dell'impianto proseguono, principalmente con la demolizione e la rimozione di tutti gli elementi che erano stati aggiunti per Italia 90 e che non sono sotto vincolo.

Sono stati anche effettuati alcuni interventi strutturali di rinforzo in Curva Ferrovia, settore questo che diventerà la nuova ‘casa’ dei tifosi più accesi della Fiorentina, vista l'impossibilità di andare in Fiesole per questa stagione.