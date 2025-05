La Fiorentina purtroppo esce sconfitta di misura all'Olimpico, nello spareggio in chiave Europa con la Roma.

Vittoria Roma

I giallorossi portano a casa la vittoria di misura (1-0) con il gol di Dovbyk e staccano i viola in classifica salendo a più quattro. Nonostante il ko non è ancora il momento per i gigliati di alzare bandiera bianca in campionato: ci sono tre giornate e uno scontro diretto che possono dare prospettive europee alla formazione allenata da Palladino.

Come cambia la classifica

Come detto, sale la Roma che raggiunge quota 63 e supera momentaneamente Juventus e Bologna, posizionandosi in zona Champions. Fiorentina ferma a 59 con nove punti ancora a disposizione per provare a salire.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 77, Inter 74, Atalanta 68, Lazio 63, Juventus 62, Bologna 61, Roma 60, Fiorentina 59, Milan 54, Como 45, Torino 44, Udinese 44, Genoa 39, Cagliari 33, Verona 32, Parma 32, Lecce 27, Venezia 26, Empoli 25, Monza 15.