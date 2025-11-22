Ferrari: "Per noi questa è la partita, serve una mentalità diversa. Ranieri rude ma pulito, si merita la fascia"

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, è stato intervistato da DAZN prima della partita contro la Juventus.

“Sono state due settimane intense - ha detto - abbiamo fatto tante doppie sedute in allenamento. Di Vanoli ci è piaciuto proprio la sua voglia e la consapevolezza di calarsi nella realtà in cui siamo”.

Poi ha aggiunto: “I ragazzi erano stanchi perché i carichi di lavoro erano importanti. Oggi per noi è la partita sarebbe bellissimo ripartire da qui. Servono mentalità e prestazione diverse”.

Di Ranieri capitano ha parlato molto l'allenatore viola in questi giorni: “Condivido in pieno il suo pensiero - ha concluso Ferrari - Luca è un ragazzo eccezionale. Quand’era in prestito contro di noi faceva partite pazzesche. E’ un ragazzo dai modi un po’ rudi ma è pulito e ha dentro una voglia agonistica incredibile, Se la merita la fascia”.