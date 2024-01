Il candidato sindaco per il centrosinistra a Empoli per le prossime elezioni comunali Alessio Mantellassi, alla presentazione della coalizione estesa del PD ha parlato anche della vicenda stadio con protagonista la Fiorentina. La sindaca Barnini ha più volte detto di non essere disponibile a ospitare la squadra viola al Castellani durante i lavori al Franchi. Queste le parole di Mantellassi riportate da gonews.it:

“Ogni realtà porta un approccio specifico, c'è stata una sintesi su temi di governo. Ritengo che questo tipo di scelta dovrà essere affrontato dall'amministrazione Barnini, perché i tempi per la decisione rientrano nel mandato dell'amministrazione attuale. Io la penso così: non ci sono le condizioni per un sì. Condivido che non si debba mai avere un approccio ideologico come dice Azione, da amministratore metto da parte le questioni da tifoseria e discuto le questioni sul tavolo. In questo momento ci sono concrete problematiche sul tavolo, ora non è possibile dire di sì. Avremmo una mole di tifosi importante che ci paralizzerebbe la città, ci sono le preoccupazioni del commercio che faccio mie come quelle dei residenti e questioni di sicurezza e gestione dell'evento”