La crisi della Fiorentina è argomento che trova spazio anche a livello nazionale. Ne ha parlato anche il giornalista Rai, Francesco Repice, in un'intervista rilasciata a News.Superscommesse.it.

“E' una questione complessa”

“Non c'è una ricetta, è una questione molto complessa - ha detto Repice - Io credo che un grosso problema sia il fatto che a Firenze non si aspettavano di lottare per non retrocedere: se allestisci una squadra per altri obiettivi e ti trovi in quel ginepraio, certamente non è facile”.

I fattori che hanno lasciato strascichi

Repice ha anche dichiarato: “Per me, credo non sia una questione di tecnica, di tattica: adesso, come ha detto Dzeko, si tratta di remare tutti dalla stessa parte, di unire le forze, di avere grinta, anche se non è facile. Ci sta che il pubblico sia innervosito da questa storia. Indubbiamente, fattori come la morte di Joe Barone o i problemi col vecchio ds Pradé lasciano strascichi in uno spogliatoio, però c'è da lavorare per rimettersi in piedi, isolandosi da tutto”.