Ravezzani: "La Juventus ha preso dalla Fiorentina le due peggiori fregature della sua storia"

“La Juve ha preso dalla Fiorentina le due peggiori fregature della sua storia”.

A scriverlo su X è il giornalista e conduttore televisivo, Fabio Ravezzani, che ha voluto commentare da par suo, la notizia dell'addio del serbo alla Juventus a parametro zero.

“Chiesa e Vlahovic - ha aggiunto - sono costati tra cartellini e stipendi 280 milioni di euro. Il tutto per non vincere assolutamente nulla a parte una Coppa Italia”.