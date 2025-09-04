Pedullà: "A Pradè e Ferrari do 7+ sul mercato. Questa Fiorentina non ha scuse, deve stare nelle zone alte della classifica"

Sul proprio profilo You Tube, il giornalista Alfredo Pedullà ha valutato il lavoro dei direttori sportivi sul mercato estivo, esprimendo la propria opinione anche sulla coppia Pradè-Ferrari.

Il voto di Pedullà

“A Pradè e Ferrari do 7+. Hanno fatto un mercato importante: Piccoli, la conferma di Kean, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Sohm, Lamptey… Penso che sia una squadra molto forte la Fiorentina. Non ci solo alibi: con questa rosa devi stare nelle zone alte della classifica”.