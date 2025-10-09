La Fiorentina, lo stadio dimezzato e quell'affermazione che non è vera

Giocare in uno stadio dimezzato non è sicuramente il massimo della vita, ma la Fiorentina, intesa come società, ha deciso a suo tempo di rimanere all'interno del Franchi con i lavori, piuttosto che trasferirsi in uno stadio provvisorio come sarebbe stato il Padovani.

Affermazione non vera

Detto questo c'è però chi scrive stamani, testualmente, che “da quando il Franchi è un mezzo cantiere il rendimento interno è calato”. Affermazione che non corrisponde a verità. Anzi, l'anno scorso è stato proprio il rendimento interno della squadra a portare al raggiungimento del sesto posto.

I dati sono chiari: 40 punti fatti (su 65) a Firenze, dodici vittorie, quattro pareggi e solamente tre sconfitte. Fiorentina quarta per rendimento interno dietro solo a Napoli, Inter e Roma.

Un problema tutto della squadra attuale

Il problema è tutto di quest'anno semmai, ma qui entrano in scena altri fattori che possano spiegare le tre sconfitte in tre gare. Le difficoltà sono insite nella squadra allenata da Pioli che fa fatica a costruire occasioni (qualche piccolo segnale di miglioramento c'è stato con la Roma) e che due volte su tre non ha saputo gestire il vantaggio raggiunto sia contro il Como che contro la Roma.