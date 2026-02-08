La Fiorentina di Galloppa si riprende di prepotenza la vetta, grazie ai passi falsi di Parma e Roma. Risultati e Classifica Primavera 1

Una vittoria roboante quella di ieri sul Napoli per la Fiorentina Primavera di Galloppa, che così ha riconquistato la vetta solitaria della classifica del torneo Primavera 1. Utili anche i passi falsi interni di Parma e Roma, fermate sullo 0-0 da Sassuolo e Genoa. Dopo 24 turni la squadra viola guarda tutti dall'alto verso il basso:

Parma-Sassuolo 0-0

Monza-Lecce 0-2

Roma-Genoa 0-0

Milan-Lazio 0-1

Cesena-Cremonese 2-1

Fiorentina-Napoli 3-0

Cagliari-Inter 2-0

Frosinone-Torino 2-1

Atalanta-Bologna

Juventus-Verona

Classifica Primavera 1: Fiorentina 42, Roma 41, Parma 40, Cesena 40, Inter 37, Verona 36, Lecce 36, Lazio 34, Genoa 34, Monza 34, Bologna 33, Juventus 32, Milan 31, Napoli 31, Atalanta 30, Sassuolo 28, Torino 22, Cagliari 22, Frosinone 22, Cremonese 13.