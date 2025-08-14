Fiorentina-Japan University: Come vedere la partita in DIRETTA streaming. Un'unica opportunità per i tifosi viola
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Oggi alle ore 20 la Fiorentina affronterà la Japan University al Viola Park, per l'ultima amichevole del suo precampionato. Per chi non fosse presente al centro sportivo viola, c'è un'unica opzione per vedere la partita.
Un'opzione per vedere Fiorentina-Japan University in streaming
La gara potrà essere seguita live in streaming sul sito ufficiale viola, Acffiorentina.com.
Fiorentinanews c'è!
Per chi non avesse la possibilità di accedere a questi servizi, ricordiamo che a vostra disposizione c'è sempre la diretta testuale di Fiorentinanews.com, gratuita, rinnovata, seguitissima e con la possibilità di commentare il match in tempo reale.
💬 Commenti (1)