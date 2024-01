Brekalo sacrifica anche il suo ingaggio pur di tornare in Croazia ma prima la testa sulla Fiorentina

Vivono quasi da separati in casa ormai Josip Brekalo e la Fiorentina: il croato infatti aspetta solo il via libera per poter tornare in prestito alla Dinamo Zagabria e giocarsi le carte in vista degli Europei. Via libera che però non può arrivare perché Italiano è rimasto con due soli esterni, lui e Ikoné e con all'orizzonte tante e decisive partite.

Per il resto, scrive il Corriere dello Sport, le carte sono già scoperte: Brekalo per tornare in patria sacrificherebbe una bella dose del suo ingaggio ma è destinato ancora ad aspettare e a mettere la testa sulla Fiorentina.