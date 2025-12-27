Domenica libera per la Fiorentina: da lunedì si tornerà a pensare alla Cremonese

La Fiorentina è appena rientrata a Firenze dopo la sconfitta rimediata a Parma: se aveva fatto discutere la notizia dell'interruzione del ritiro dopo la vittoria con l'Udinese, anche le ultime novità dal Viola Park sollevano qualche perplessità.

La decisione del mister

Infatti, Vanoli avrebbe concesso un giorno di riposo ai suoi giocatori, che quindi torneranno in campo lunedì per preparare la prima partita del 2026, la delicatissima sfida contro la Cremonese. L'idea è quella di dare un'occasione per staccare brevemente prima di tornare a lavorare come necessario: a testa bassa e a mille all'ora.