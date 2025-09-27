Altra tegola in casa Pisa: dopo Stengs Gilardino perde un difensore per almeno un mese

A poco meno di 48 ore, ieri sera il tecnico del Pisa Alberto Gilardino ha dovuto far i conti, nuovamente, con l’infermeria. E’ notizia dei giorni scorsi l’infortunio di Stengs, che dovrà star fuori almeno un paio di mesi, ma ieri sera un altro giocatore nerazzurro ha alzato bandiera bianca. Stiamo parlando del difensore portoghese Tomas Esteves.

Gilardino perde un difensore per molto tempo: i dettagli

I risultati degli esami strumentali sono chiari e non lasciano a nessun dubbio: il classe 2002 ha riportato a diagnosi di stiramento all’adduttore e sarà costretto a fermarsi per almeno un mese. Il giocatore sta ancora completando gli esami strumentali, ma la prima diagnosi parla chiaro: l’infortunio non è lieve e lo terrà lontano dal campo per diverse settimane.

Il portoghese era appena tornato da un lungo infortunio

La società avrebbe preferito optare per un approccio conservativo, di conseguenza il calciatore non si dovrà operare come avvenuto invece per Stengs. Peccato perché il portoghese era appena tornato a disposizione dopo un lunghissimo stop per un infortunio al tendine rotuleo che lo aveva tenuto fuori per quasi un anno.