Ecco quando ci sarà la prima gara ufficiale della Fiorentina di Palladino. E con l'inizio del campionato tornerà anche l'Europa

Adesso c'è l'ufficialità: la stagione 2024-25 di Serie A partirà nel weekend di domenica 18 agosto 2024 e terminerà in quello del 25 maggio 2025. La Fiorentina, dunque, tornerà in campo poco dopo ferragosto per la prima gara ufficiale della stagione, che anticiperà il playoff di Conference League.

E la Serie B?

La Serie B, invece, inizierà il 17 agosto e terminerà il 9 maggio 2025. Il Consiglio Federale ha approvato le date di inizio e fine dell’attività agonistica per la prossima stagione.

Calcio d'inizio a fine agosto per Boquete e compagne

La Serie C Now, invece, avrà inizio il 25 agosto 2024 e terminerà a fine 27 aprile 2025; la Serie A Femminile Professionistica, infine, inizierà il 31 agosto 2024 e finirà 18 maggio 2025. Quest'anno, inoltre, la Fiorentina di De La Fuente giocherà la Champions League, essendosi qualificata come miglior terza dell'ultimo campionato.