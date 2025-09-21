Il laterale della Fiorentina Robin Gosens è intervenuto a Sky Sport prima della gara contro il Como: "Lo spogliatoio è ancora molto positivo. Ci aspettavamo un inizio di stagione diverso ma abbiamo giocato solo tre partite. Abbiamo lavorato tanto in settimana e speriamo di esprimerci al meglio".

Serve aumentare l'intensità

Alla domanda su cosa è mancato fino ad ora ha risposto: "Sta mancando la vittoria. Sappiamo tutti quanto può valere per iniziare un percorso. Ci è mancata un po' di intensità, per questo abbiamo lavorato in settimana, per aumentare l'intensità".

Sul Como

Sul Como Gosens ha dichiarato:"Sono una squadra molto preparata, con un allenatore che ha idee chiare. Fanno tanto possesso palla e tante rotazioni. Non dobbiamo farci sorprendere e cambiare bene le nostre pozioni. Poi dobbiamo pensare alla nostra fase offensiva per attaccare la loro linea difensiva che spesso rimane alta".

