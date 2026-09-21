Lutto in casa Fiorentina: si è spento Sergio Carpanesi, ultimo reduce dello Scudetto del '56

Si chiude un'epoca e una delle pagine più importanti della storia della Fiorentina. Si è spento oggi, all'età di 90 anni, Sergio Carpanesi: era l'ultimo calciatore facente parte della Fiorentina del 1955-56, quella del primo Scudetto, rimasto in vita.

L'ultimo Campione

Nato a La Spezia nel 1936, Carpanesi mosse proprio con la Fiorentina i primi passi tra i professionisti, fra il 1953 e il 1956: l'esordio in Serie A arrivò proprio nella stagione ‘55-56, con tanto di gol vittoria, contro la SPAL. Da allenatore, poi, tornò in Toscana per allenare Pisa e Prato, squadra con cui ha vinto il campionato di C2 nella stagione ’82-83.

Condoglianze

Con la sua scomparsa, quindi, la Fiorentina saluta ufficialmente la generazione che le ha donato il primo, indimenticabile Scudetto. Da parte della redazione di Fiorentinanews.com vanno le più sentite condoglianze alla famiglia, ai parenti e agli amici di Sergio Carpanesi.