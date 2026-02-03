​​

header logo

Corriere Fiorentino: E la Fiorentina aveva accettato l'offerta del Nottingham

Redazione /
Corriere Fiorentino

Due pagine dedicate alla Fiorentina presenti stamani sul Corriere Fiorentino

Pagina 8

Sul mercato appena concluso, il titolo è: “Rivoluzione a metà”. Sottotitolo: “Nell’ultimo giorno di mercato solo l’acquisto di Rugani. Finale convulso con gli esterni Zappa e Nedeljkovic che saltano. La cessione in prestito di Kouame sub judice: oggi la Lega decide”. 

Pagina 9

Sempre sul mercato: “No alla Premier” Gosens non lascia la nave nella bufera". Sottotitolo: “Il club aveva accettato l’offerta del Nottingham”. Di spalla invece su Rugani: “La sua Lucca e gli anni d’oro con l’Empoli, Daniele torna in Toscana”. 

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti