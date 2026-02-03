Corriere Fiorentino: E la Fiorentina aveva accettato l'offerta del Nottingham
Due pagine dedicate alla Fiorentina presenti stamani sul Corriere Fiorentino.
Pagina 8
Sul mercato appena concluso, il titolo è: “Rivoluzione a metà”. Sottotitolo: “Nell’ultimo giorno di mercato solo l’acquisto di Rugani. Finale convulso con gli esterni Zappa e Nedeljkovic che saltano. La cessione in prestito di Kouame sub judice: oggi la Lega decide”.
Pagina 9
Sempre sul mercato: “No alla Premier” Gosens non lascia la nave nella bufera". Sottotitolo: “Il club aveva accettato l’offerta del Nottingham”. Di spalla invece su Rugani: “La sua Lucca e gli anni d’oro con l’Empoli, Daniele torna in Toscana”.
💬 Commenti