Quest'oggi il noto agente e grande tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di analizzare alcuni temi di casa viola: dalla possibile cessione di Pietro Comuzzo alle tante polemiche dopo le prime amichevoli.

“Le tante voci su Comuzzo in effetti fanno tremare i polsi. Allo stesso tempo però, visto che il ragazzo ancora non è che abbia fatto tutte queste presenze in Serie A, credo che sa da considerare come un titolo in borsa: piu lo teniamo e piu il valore sale. Questa possibile offerta sono convinto che a fine stagione sarebbe la stessa, a meno che il giocatore non faccia disastri durante l’anno. Il suo valore non può che incrementare. Fossi la Fiorentina non cederei e proverei a fare un sacrificio per trattenerlo a Firenze: sarebbe un grande segnale a tutti noi tifosi, che capiremmo che finalmente quelli forti li teniamo".

"La Fiorentina deve fare di tutto per trattenere Comuzzo a Firenze"

Ha anche aggiunto: “So benissimo che il ragazzo ama molto Firenze, però sappiamo che davanti a certe offerte chiunque può cedere. Lo terrei e sono certo che con 35 milioni, che farebbero dondolare chiunque, adesso cambia poco, e sopratutto a fine stagione se va bene potrebbero essere ancora di più. Io lo terrei e addirittura gli darei la fascia da capitano. Il Napoli in inverno l’aveva praticamente preso, ma a causa dei pagamenti troppo rateizzati poi la Fiorentina scelse di far saltare tutto”.

“Il primo passo sarà quello di rinnovargli il contratto”

Qualche parola anche su suo possibile rinnovo del contratto: “Visti anche i buoni rapporti con il suo procuratore, Michelangelo Minieri, io gli farei anche un bel rinnovo del contratto. In questi anni non credo che abbia guadagnato tantissimo a Firenze venendo dal settore giovanile, e per questo credo che ci sia bisogna di adeguarlo. Ovviamente andrà fatto a cifre nella norma, non credo sia possibile che il giocatore chieda una cifra attorno ai 4 milioni. Ha comunque fatto 30 partite in Serie A, non può chiedere troppo. E’ anche vero che se prende quello che prende un giocatore come Kouame è anche vero che lui possa chiedere qualcosa in piu”.

“Ma come è possibile lamentarsi per le partite di Agosto?”

Ha poi commentato anche i primi lamenti della piazza: “Ho sentito già qualcuno che si lamenta, ma come è possibile. La stagione inizia attorno al 20 di agosto, è lì che la squadra dovrà essere pronta e al 100% della forma. Fino a quel momento si gioca per allenarsi: agosto non fa testo, da solo delle indicazioni. Le partite vere iniziano con il campionato e con i preliminari di coppa, adesso è inutile perdere la testa se le cose non vanno come vorremmo”.