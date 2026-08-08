Arthur pronto a raggiungere Italiano in Turchia? Intanto Spalletti lo convoca per la tournée della Juventus

Come ogni estate, anche quest'anno la Juventus si trova a dover fare i conti con la questione Arthur, centrocampista brasiliano che, nonostante i numerosi prestiti in queste stagioni, non ha mai lasciato i bianconeri a titolo definitivo.

Spalletti vuole valutare Arthur

A differenza degli scorsi anni, però, lo scenario appare leggermente mutato: il brasiliano in ritiro ha lanciato a Spalletti segnali confortanti e, secondo quanto riportato da TMW, il tecnico toscano avrebbe deciso di includerlo nella tournée bianconera.

Interesse da Italiano

Nessuna preclusione quindi alla permanenza di Arthur, anche se va registrato un forte interesse dalla Turchia da parte del Besiktas di Vincenzo Italiano: i due hanno lavorato assieme nella stagione 2023-24 alla Fiorentina con buoni risultati, col brasiliano che raggiungerebbe volentieri l'ex tecnico viola dopo la parentesi fiorentina in cui si è trovato a suo agio.